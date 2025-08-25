На Урале восьмилетняя девочка ударила одноклассника ножом

Шокирующее происшествие случилось в Туринске – 8-летняя девочка ранила ножом своего одноклассника. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел еще в ноябре 2024 года. Девочка, находясь в досуговом центре, рассердилась на одноклассника и ударила его ножом в область левого предплечья.

Конфликт между детьми произошел из-за вскользь брошенной фразы мальчика в адрес девочки. На руку мальчика пришлось наложить швы. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с родителей девочки компенсации морального вреда. Суд постановил заплатить семье мальчика 50 тысяч рублей.

Туринск, Елена Владимирова

