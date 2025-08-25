Уральская пенсионерка отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей, несмотря на предупреждения от полиции

65-летняя жительница Ревды сообщила в отдел полиции о том, что мошенники похитили у нее 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области. 10 июля неизвестный гражданин по телефону сообщил женщине о грядущем визите слесаря для замены домофона в подъезде. Звонивший сказал, что жильцам будут выдавать новые ключи. Женщина обрадовалась и сообщила ему код из СМС, который, якобы, нужен для выдачи ключей.

По иронии судьбы домофон в подъезде пострадавшей действительно был сломан, поэтому она поверила. Однако вскоре у нее закрались сомнения насчет возможного мошенничества, и она отправилась в банк, где у нее был крупный вклад. По дороге женщина получила СМС о произошедшем входе неизвестных лиц в Госуслуги с указанием номера телефона техподдержки. Взволнованная женщина позвонила по этому номеру и рассказала свою историю. Там ей сообщили, что это компетенция ФСБ. До банка пострадавшая так и не дошла, так как позвонивший по видеосвязи в одном из мессенджеров «сотрудник ФСБ» убедил ее этого не делать.

«Сотрудник ФСБ» потребовал у нее всю информацию об имеющихся наличных и безналичных денежных средствах. Далее к разговору также по видеосвязи присоединился «сотрудник Росфинмониторинга». «Компетентные специалисты» убедили перепуганную женщину в том, что денежные средства необходимо срочно спасать от злоумышленников, и только банковская ячейка ЦБ России поможет их сохранить. В этот же день через банкомат женщина перевела все свои наличные деньги, используя фейковое приложение «ЦБ», которое «специалисты» дистанционно установили на ее телефон.

Сотрудники ревдинского ОВД, а позднее – и Главного управления МВД России по Свердловской области пытались предостеречь женщину, когда она снимала крупные суммы. Они неоднократно связывались с ней по сообщению банка, предупреждали об опасности, но она заверяла их, что поводов для беспокойства нет. Однако уже через несколько дней, когда «компетентные сотрудники» перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В МВД напомнили, что сообщение от настоящей техподдержки Госуслуг может приходить только внутри портала. Через мессенджеры и СМС такие сообщения не рассылаются.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

