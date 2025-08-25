Лето заканчивается, а «Лето на площади 1905 года» так и не началось

До конца лета осталась неделя, а фестиваль «Лето на площади» так и не начался. Парковку под окнами здания мэрии закрыли в июне. Предполагалось, что там будут проходить мероприятия летнего фестиваля, организацией которых займется команда парка Маяковского. «[Площадь] украсят сотни зеленых насаждений и оригинальных малых архитектурных форм. Все конструкции легко монтируются, поэтому территорию в кратчайшие сроки можно приспособить для спортивных мероприятий, выставок, концертов и ярмарок», – сообщала пресс-служба мэрии.

Однако после открытия площадки в июле планы стали скромнее. «Не исключено, что при соблюдении всех необходимых мер безопасности преобразившееся пространство станет одной из ключевых локаций празднования Дня города, который будет отмечаться в этом году 16 августа», – говорил на открытии мэр Алексей Орлов.

Действительно, площадь 1905 года была одной из локаций празднования Дня города, но едва ли ключевой: там прошел фестиваль «Завод», посвященный промышленности Екатеринбурга, посетителям показывали цикл производства от чертежа до готового продукта, а потом выступал Слава Скрипка.

Между тем до конца фестиваля «Лето на площади» остается чуть больше месяца, хоть календарное лето и подходит к концу. Как ранее анонсировал Алексей Орлов, в текущем формате площадь 1905 года проработает до конца сентября. Затем начнется монтаж ледового катка – точные даты старта работ «Новому Дню» назвать в мэрии пока не смогли, хотя известно, что открыть площадку в зимнем формате хотят в декабре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube