Часть улицы Малышева перекроют на несколько ночей

Специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроют движение транспорта по улице Малышева на участке от улицы Горького до Розы Люксембург. Транспорт не будет ходить здесь со 2 по 6 сентября в ночное время – с 23:00 до 05:00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Также строители продлили срок закрытия движения транспорта по улице Карла Маркса от Горького до Розы Люксембург и улице Энгельса от Розы Люксембург до дома № 8 на улице Энгельса до 30 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

