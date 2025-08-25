Родители могут получить кешбэк при оплате школьных обедов

В Екатеринбурге с 1 сентября вновь стартует акция кешбэка при оплате «Е-картой» школьного питания и услуг детского сада. Родители могут вернуть 5%, выполнив два условия: нужно зарегистрироваться в мобильных приложениях «ЕКАРТА Школьные сервисы» и «Привет!» (программа лояльности АО «НСПК»).

Акция школьного кешбэка проходит в Екатеринбурге уже в третий раз. За предыдущие два года горожане сэкономили в общей сложности почти 22 миллиона рублей, сообщила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова. Нынешняя акция продлится по 31 декабря 2025 года.

По данным мэрии, в новом учебном году в школы пойдут около 210 тысяч детей. Для первоклассников предусмотрено 21,8 тысячи мест. Все муниципальные школы на 100% прошли приемку перед 1 сентября, сообщил заместитель директора департамента образования Алексей Телегин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

