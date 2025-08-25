Благоустройство набережной на Сортировке завершат к ноябрю (ФОТО, ВИДЕО)

Набережная Верх-Исетского пруда на Сортировке «Территория ветра» готова на 68%. Рабочие уже закончили обустраивать спортивные площадки (волейбольную площадку на 4 сетки, ринг, зоны бокса и воркаута), песчаный пляж, уложили плитку и смонтировали бордюры. Осталось установить навесы, качели, раздевалки, тренажеры, душевые, лавки и малые архитектурные формы. Сейчас строители заканчивают возводить модульный административный блок. Работы на комплексе планируют завершить до ноября.

«Здесь было ужасно, когда я первый раз приехал; территория была в неподобающем виде. Ребята, которые занимаются здесь кайтингом, вышли с инициативой благоустроить эту территорию. Они отметили, что здесь соответствующие погодные условия и хороший ветер, который позволяет активно использовать спортивное снаряжение. Правительство области нас поддержало, включило в финансовый план, выделили деньги из городского бюджета. Работы идут к завершению. Теперь здесь созданы условия и для кайтеров, и для пляжного волейбола, и для активностей на газоне. Установлены видеонаблюдение и освещение – будет безопасно», – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Наполнением территории займется команда парка Маяковского. На трех гектарах «Территории ветра» появятся также пирс с 17-метровым понтоном, детская площадка, зона барбекю, фудкорт, кайт-станция, санузел. Для безопасности на территории комплекса установят 26 видеокамер и 55 опор освещения. А площадь озеленения составит 7,2 тысячи квадратных метров.

Отметим, что добраться до пляжа сейчас затруднительно даже для жителей Сортировки. Пеший путь по мосту от улицы Минометчиков через станцию Электродепо занимает около 20 минут, от самой станции – 10 минут. На машине от Таганского ряда можно доехать за 5 минут по единственной дороге. По словам мэра, вопросы транспортной доступности будут решаться: «Вместе со Свердловской железной дорогой неподалеку сделали хорошую остановочную платформу. Теперь необходимо обеспечить пешую доступность до этой локации для тех, кто будет приезжать на электричках. Подумаем и над расширением парковки».

