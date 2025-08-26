Просьба сохранять спокойствие: на Урале пройдут учения спецслужб

С 26 по 28 августа в Полевском пройдет тактико-специальное учение, цель которого – отработать действия по пресечению преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на различных объектах.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ Свердловской области, в учении принимают участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Мероприятие завершится вечером 28 августа.

Местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и при необходимости оказывать содействие силам правопорядка.

Полевской, Елена Владимирова

