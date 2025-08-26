российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 августа 2025, 11:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Просьба сохранять спокойствие: на Урале пройдут учения спецслужб

С 26 по 28 августа в Полевском пройдет тактико-специальное учение, цель которого – отработать действия по пресечению преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на различных объектах.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ Свердловской области, в учении принимают участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Мероприятие завершится вечером 28 августа.

Местных жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и при необходимости оказывать содействие силам правопорядка.

Полевской, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,