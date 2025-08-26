ЕВРАЗ получил патенты на новые виды мелющих шаров

ЕВРАЗ НТМК получил патенты на изобретение мелющих шаров с высокой ударной стойкостью и износостойкостью. Эта продукция под брендом ШАРМАКС отличается уникальными характеристиками и не имеет аналогов в российской промышленности, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона компании.

Патенты выданы на шары двух видов: диаметром 40-80 мм с высокой объемной износостойкостью и диаметром 80-140 мм с повышенной ударной стойкостью. Уникальность разработок заключается в специально созданном химическом составе стали и особой внутренней микроструктуре каждого изделия. Производство осуществляется на специализированном участке с тщательным контролем всех технологических параметров.

«Разработка и внедрение инновационной технологии создания мелющих шаров с требуемыми эксплуатационными характеристиками была непростой задачей, с которой наши инженеры успешно справились, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Мы готовы и дальше создавать мелющие шары под конкретные запросы различных промышленных предприятий. Сегодня комбинат успешно выполняет заказы на производство шаров для добычи и переработки черных металлов, разрабатывает специализированные решения для переработки цветных и драгоценных металлов. Также мы развиваем наш научно-исследовательский центр для улучшения нашей продукции».

Сегодня ЕВРАЗ является ключевым российским производителем мелющих шаров, используемых в цветной и черной металлургии для измельчения руды. Комбинаты ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле и ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке суммарно выпускают свыше 350 тыс. тонн шаров разных размеров и параметров, включая шары с повышенными эксплуатационными свойствами, превосходящие 5-ю группу твердости по ГОСТу. Компания планирует строительство новых шаропрокатных станов и производственных линий, благодаря чему суммарные мощности ЕВРАЗа в 2027-2028 гг. вырастут на 200-250 тыс. тонн шаров одновременно с расширением продуктового ряда.

Нижний Тагил, Елена Васильева

