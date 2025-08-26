Полиция ищет екатеринбурженок, пострадавших от афериста из Крыма (ФОТО)

Жителя Крыма подозревают в хищении автомобилей у нескольких екатеринбурженок. Он действовал по довольно простой схеме: вступал в доверительные отношения с женщинами, а потом обманом завладевал их личным транспортом.

Как сообщили в городском УМВД, одна из потерпевших, 28-летняя местная жительница, рассказала, что знакомый взял у нее автомобиль «Пежо» 2010 года выпуска якобы для ремонта вместе с документами и не вернул его. Через пару месяцев он перестал выходить на связь.

Другая потерпевшая, екатеринбурженка 1976 года рождения, рассказала очень похожую историю. Только в ее случае подозреваемый уговорил ее приобрести автомобиль «Опель Астра» 2006 года выпуска. После покупки приятель предложил отремонтировать лобовое стекло, на котором была трещина. Он забрал машину, сказав, что скоро она будет как новенькая. После этого мужчина два месяца переносил сроки возврата автомобиля, а потом и сообщил, что уехал в командировку.

Через некоторое время мужчина был задержан за мошенничество и арестован в Симферополе. Как выяснилось, он сразу же продавал полученные автомобили. Ущерб в обоих случаях составил порядка 500 тысяч рублей. Следствие располагает информацией еще как минимум о четырех подобных эпизодах на территории Екатеринбурга.

Ранее мужчина был неоднократно судим за присвоение и растрату, мошенничество и кражу.

Полиция ищет других возможных жертв мошенника и просит их обращаться в органы внутренних дел по тел.: (343) 356-42-10 или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

