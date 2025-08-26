Уральские туристы полюбили глэмпинг и избинг

Летом 2025 года жители Свердловской области все чаще стали отдавать предпочтение спокойному и экологичному отдыху вдали от популярных туристических центров.

В качестве мест, где можно замедлиться и побыть в уединении, туристы выбирают деревенские избы, глэмпинги и экоотели. Как следует из совместного исследования «Мегафона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», число бронирований в малых городах увеличилось примерно на 7-15%.

По данным аналитиков, с начала года заметно вырос спрос на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. Например, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть относительно прошлого года, в Переславле-Залесском и Ростове Великом – на 15%, в Пскове и Кисловодске – на 10%, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде – на 7%, а в Сергиевом Посаде – на 5%.

Эксперты отмечают, что избинг стал одним из главных трендов сезона: в Свердловской области этим летом трафик на сайты с предложениями такого формата проживания вырос на 71% по сравнению с июнем-августом 2024-го. Наибольший интерес к «тихому туризму» проявляют свердловчане в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 43% пользователей ресурсов. Далее следуют туристы 45-54 лет (25%) и 25-34 лет (19%). Меньше всего таким досугом увлекаются представители поколения до 25 лет и люди более старшего возраста, доля которых в сумме составила 13%.

Отдых в русском стиле чаще всего выбирают женщины – их доля составляет 61% от всех интересующихся таким форматом путешествий, а на мужчин приходится 39% данных.

«Туристам важно оставаться на связи – делиться впечатлениями в соцсетях, ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси или связываться с родными. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», – говорит технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

