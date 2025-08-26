Свердловские ветераны СВО будут бороться за Кубок полпреда УрФО

В Тюмени с 26 по 31 августа пройдут состязания на Кубок полпреда УрФО для защитников Отечества, в котором примут участие около 60 свердловских ветеранов СВО. Все они являются подопечными свердловского филиала фонда «Защитники Отечества».

В программу соревнований включены 13 видов спорта, в том числе пара-бокс, пауэрлифтинг, армрестлинг, шахматы, пулевая стрельба, стрельба из лука, легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, волейбол сидя и плавание. Участники из Свердловской области будут состязаться во всех дисциплинах, сообщает ДИП Свердловской области.

Среди участников соревнований – Яков Евтюгин, который после ранения и потери ног во время спецоперации освоил лыжи, пара-бокс и армрестлинг. Сборная команда Свердловской области была сформирована после регионального этапа «Кубка защитников Отечества» в Нижнем Тагиле, где приняли участие более 100 ветеранов СВО из 26 муниципалитетов Среднего Урала.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

