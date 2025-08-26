Начался суд над женщиной за фразу «Сжечь ведьму» под постом про цены на сливочное масло

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начался суд над 38-летней жительницей Можги Евгенией Р. за фразу «Сжечь ведьму» в адрес министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Жительница Удмуртии написала такой комментарий под постом главы Минсельхоза о росте цен на сливочное масло. Ее обвинили в призыве к терроризму по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета».

Евгения пояснила журналистам, что вспылила, но в действительности не имела намерения сжигать министра. «У меня не было никакого злого умысла, я просто имела в виду само повышение цен… Пост сам был про сливочное масло, про повышение цены. Просто я немножко неправильно, не в такой форме выразилась, в какой надо было», – приводит ее слова телеканал «Рен».

Екатеринбург, Елена Сычева

