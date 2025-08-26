Торговцу контрафактными сигаретами вынесли приговор

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело о продаже поддельной табачной продукции. Азизулла Иса оглы Исаев обвинялся в совершении преступления по ч. 5 статьи 171.1 УК РФ «Сбыт немаркированных табачных изделий», сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Осенью прошлого года мужчина приобрел сигареты без акцизных марок иностранного и отечественного производства, около 24 500 пачек, общей стоимостью не менее 3 160 500 рублей. Табачные изделия мужчина продавал в киоске у ТЦ «Дирижабль». Незаконную продукцию обнаружила полиция в ходе контрольной закупки.

Однако выводов предприниматель не сделал и спустя несколько месяцев вновь попался на торговле нелегальными сигаретами. На этот раз у Исаева было изъято 1505 пачек табака на сумму более 194 тысяч рублей. На судебном заседании Исаев вину признал в полном объеме, но на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Чкаловский суд Екатеринбурга признал Исаева виновным и вынес приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства и штрафа в размере 300 тысяч рублей. Изъятая табачная продукция будет уничтожена.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube