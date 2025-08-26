УрФУ пытался взыскать с экс-студента расходы на военную подготовку, но суд отказал вузу

В Свердловском областном суде вынесли решение по спору между Уральским федеральным университетом и его бывшим студентом. Молодой человек прошел курс военной подготовки за государственный счет, но в армию в итоге не пошел. Вуз потребовал вернуть деньги.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, молодой человек учился в УрФУ с сентября 2016 по февраль 2022 года. Во время обучения он заключил договор с Министерством обороны РФ о прохождении программы военной подготовки. Юноша получил единовременную выплату на форменное обмундирование, во время учебы ему выплачивалась дополнительная стипендия. По условиям договора, в случае отказа от дальнейшего прохождения военной службы студент должен был вернуть в бюджет потраченные на него средства. После окончания учебы студент не стал заключать контракт на прохождение военной службы, сославшись на состояние здоровья, но не предоставил соответствующие документы. Приказом ректора он был отчислен из университета, а затем – из военного центра.

Представители УрФУ подали на молодого человека в суд с требованием взыскать с него средства федерального бюджета, потраченные на его подготовку в военном центре – 906 061 рубль. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Ответчик обжаловал решение в облсуде. Он настаивал, что не отказывался от заключения контракта, а подавал рапорт о проведении врачебной комиссии в связи с наличием заболевания. На военную службу не попал по независящим от него причинам. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отметила: молодой человек прошел медицинскую и призывную комиссию уже после отчисления, получил категорию годности «В». Принято решение об освобождении его от призыва на военную службу, юноша зачислен в запас. В связи с этим решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении исковых требований университета – взыскании более 900 тысяч рублей – отказано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

