На набережной Исети посадят новые цветы

Администрация Екатеринбурга выделит около 1 млн рублей на озеленение набережной Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь планируется посадить около тысячи композиций из многолетних растений и зеленых насаждений. На берегах Исети будут посажены лилейник, вероникаструм, посконник, котовник, очиток видный, вербейник монетчатый, фалярис и другие растения.

Планируется высадить 33 куста лапчатки и восстановить откосы с подсыпкой грунта.

Работы по озеленению планируется завершить до 15 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

