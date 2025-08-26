Под Туринском водитель «Рено Логан» скончался за рулем и съехал в кювет

Сегодня в 10 утра на пятом километре трассы Городище – Первина, недалеко от Туринска, водитель «Рено Логан» съехал с проезжей части в кювет. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили 57-летнего мужчину без признаков жизни.

По предварительной оценке медиков, смерть мужчины наступила еще до момента аварии. «Для установления точной причины гибели мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Органами внутренних дел по факту произошедшего проводится расследование по установлению всех обстоятельств инцидента», – сообщили в облГАИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

