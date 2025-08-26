С сентября школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

В Свердловской области с 1 сентября проезд в пригородных поездах для школьников и студентов-очников будет льготным.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в течение учебного года воспользоваться скидкой 50% могут школьники с 7 лет – при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения и студенты-очники – по студенческому билету с отметкой о продлении на новый учебный год.

В границах Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф, стоимость одной поездки в электричке для школьников и студентов составит 20 рублей. Оформить льготный билет можно в пригородной кассе и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Екатеринбург, Дарья Деменева

