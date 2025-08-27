Молодой человек на «Ладе Гранте» насмерть сбил ребенка на велосипеде (ФОТО)

12-летний ребенок погиб в ДТП в Краснотурьинске во время поездки на велосипеде.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 19-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь по дороге с односторонним движением, при совершении опережения попутного автомобиля сбил двух подростков – 12 и 14 лет, которые ехали по обочине в попутном направлении.

Младший мальчик погиб на месте, старший практически не пострадал.

Водитель «Лады» – местный житель, имеет стаж вождения 1 год. В момент ДТП был трезв.

Погибший ребенок также был жителем Краснотурьинска.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

