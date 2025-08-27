Молодой человек на «Ладе Гранте» насмерть сбил ребенка на велосипеде (ФОТО)

12-летний ребенок погиб в ДТП в Краснотурьинске во время поездки на велосипеде.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 19-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь по дороге с односторонним движением, при совершении опережения попутного автомобиля сбил двух подростков – 12 и 14 лет, которые ехали по обочине в попутном направлении.
Младший мальчик погиб на месте, старший практически не пострадал.
Водитель «Лады» – местный житель, имеет стаж вождения 1 год. В момент ДТП был трезв.
Погибший ребенок также был жителем Краснотурьинска.
Краснотурьинск, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»