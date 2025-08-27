На Урале снижается активность клещей: за неделю от укусов пострадали 84 человека

В Свердловской области снижается активность клещей. За последнюю неделю от укусов пострадали всего 84 человека.

С начала сезона за помощью к врачам обратились 2,6 тысячи покусанных. Это на 5% больше, чем в прошлом году, однако ниже среднего многолетнего показателя на 10%.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 196 человек (подтвержден у 63 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 348 человека (подтвержден у 226).

Санитарные врачи исследовали около 27,7 тыс. клещей. В 42,4% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,2% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,2% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,2% проб найдены возбудители клещевого энцефалита. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году акарицидные мероприятия провели на всех подлежащих обработке территориях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

