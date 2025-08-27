В Краснотурьинске ищут самокатчика, который сбил 89-летнюю бабушку и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции Краснотурьинска ищут очевидцев ДТП, которое случилось во вторник, 26 августа около 11:00 в Карпинске вблизи дома N67 по ул. Мира.

Как сообщается на странице Краснотурьинской ГАИ «ВКонтакте», молодой человек на электросамокате при движении по тротуару сбил 89-летнюю пенсионерку. Виновник с места ДТП скрылся, в полицию о случившемся не сообщил.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают самого самокатчика, очевидцев происшествия и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться в Госавтоинспекцию по телефону: 8(343)-846-38-75, 8(343)-846-56-03.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

