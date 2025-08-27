С 1 сентября екатеринбуржцы смогут платить за проезд на 9 рублей меньше

С 1 сентября проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга станет дешевле на 9 рублей при оплате по QR-коду или NFC через Систему быстрых платежей.
Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Акция продлится до 31 декабря. Ранее скидка составляла 4 рубля. Напомним, при оплате наличными для граждан без льгот проезд стоит 33 рубля, транспортной Е-картой – 32 рубля.
Екатеринбург, Елена Владимирова
