Трамвай сошел с рельсов, потому что рабочие ночью закатали их в асфальт

В Екатеринбурге сегодня утром трамвай №8 сошел с рельсов, двигаясь по улице Победы. Оказалось, что ночью рабочие по ошибке закатали трамвайные пути в асфальт. К счастью, пострадавших в происшествии нет.

«Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой. «Гортранс» рассматривает возможность взыскания убытков за издержки», – прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии.

Рабочие в спешном порядке восстановили трамвайные пути, съехавший вагон вернули на место. Из-за ЧП возникла задержка трамваев на участке от улицы Лукиных до улицы Кузнецова. Как уточнили в мэрии, простой трамвайного движения на улице Победы составил около 5 часов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

