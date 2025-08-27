«Клубы дыма» в мозге: врачи спасли 14-летнюю девочку, у которой немели лицо и руки

В Екатеринбурге врачи Городской клинической больницы № 40 спасли 14-летнюю Лизу из поселка Лобва, у которой из-за сужения сосудов в мозге немели лицо и руки. Юная пациентка с 7 лет жила с редким заболеванием «Мойя-Мойя». «Название «Мойя-Мойя» переводится с японского языка как «клубы дыма». Именно так выглядит на ангиограмме сеть мелких сосудов, которая возникает в головном мозге при недостаточном кровоснабжении из-за сужения и закупорки крупных артерий», – рассказали в региональном минздраве.

Сначала Лиза консультировалась у детского невролога, впоследствии, когда девочку стали беспокоить периодические приступы онемения, ее лечением занялись нейрохирурги. Во время операции врачи через крошечный разрез у виска взяли маленький здоровый сосуд и соединили его с артерией прямо в мозге. Кровь пошла в обход закупоренного участка. После операции Лизу выписали уже на 10-ый день. Однако через полгода у девочки симптомы вернулись, только на этот раз немела другая сторона. На снимках компьютерной томографии врачи увидели, что сосуды, питающие мозг, снова стали сужаться. Реаниматологи, анестезистки, медсестры и нейрохирурги успешно прооперировали пациентку второй раз. Сейчас ее состояние не вызывает опасений.

