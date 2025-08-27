Свердловскую область зальет дождями

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Осадки будут идти до конца недели. Чтобы пережить непогоду без происшествий, МЧС рекомендует: во время грозы не пользоваться электроприборами, закрыть в помещении все окна и двери, проверить и очистить системы водоотведения от мусора. Находясь на улице, лучше избегать открытых пространств и высоких объектов, а также не стоять вблизи линий электропередачи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

