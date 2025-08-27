В Новокольцовском из-за бегунов перекроют улицы

В Новокольцовском районе 31 августа с 7 утра до 13 часов из-за бегунов перекроют часть улиц для всех видов транспорта. Там будет проходить «ЗОбег».

Как уточнили в мэрии, ограничения будут действовать на следующих участках:

– по ЭКСПО-бульвару, от улицы Универсиады до Новосинарского бульвара;

– по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара;

– по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до улицы Варшавская;

– по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара.

Также четыре автобуса пустят в объезд:

– автобус № 56 будет сокращен до остановки «Птицефабрика»;

– автобусы № 65 и 66 будут двигаться без заезда в микрорайон Новокольцовский;

– автобус № 44 поедет через Сибирский тракт, не заезжая в Новокольцовский, а также будет пропускать «13-й км», «14-й км», «15-й км» и «Октябрьскую». При этом появятся новые остановки в районе садов: «Сад Авиатор-5», «Сады» и «Сад Рябинушка».

Екатеринбург, Дарья Деменева

