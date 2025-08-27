Следить за здоровьем уральских сельчан будут соседи, прошедшие месячные курсы

Проблему нехватки работников здравоохранения в малых населенных пунктах Свердловской области планируется решать за счет самих сельчан, прошедших краткосрочные курсы в медколледже. Такую идею высказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова. По ее прогнозу, помощника фельдшера сельчане сами смогут выбирать из числа соседей. Этот человек месяц отучится в колледже, а потом будет получать зарплату, ходить по домам, проводить патронаж, измерять давление, выдавать таблетки, следить за здоровьем своих подопечных, в сложных случаях – вызывать врача. «В других регионах портрет помощника такой: это, как правило, женщина, жительница села, которая там живет и не планирует уезжать, 45-50 лет, она уважаема в селе. Мы настаиваем, чтоб этих женщин выбирали на сельсоветах. Односельчане должны доверять этому человеку», – цитирует чиновницу агентство ЕАН.

Савинова подчеркнула, что в области сотни деревень, в которых проживает по 50-100 человек, а это значит, что нагрузки, достаточной для выплаты зарплаты, у фельдшера не будет.

Отметим, что несколько лет назад Татьяна Савинова ввела аналогичную практику в Оренбургской области, где она тогда работала. В 2023 году она рассказывала, что в среднем помощник фельдшера обходит в день 30 человек. «Главным медицинским эффектом проекта является темп снижения смертности населения в малых селах, где появились наши новые сотрудники. Очень важный показатель, на который удалось повлиять уже за первый год реализации проекта, – число вызовов скорой помощи. В населенных пунктах, обслуживаемых помощниками фельдшера, произошло снижение количества вызовов на 22 процента», – цитировала Савинову пресс-служба Оренбургского минздрава.

Отметим, что аналогичные проекты действовали и в ряде других регионов, например, в Татарстане. Однако там его уже закрыли. «В Татарстане прекращена реализация проблемного проекта «Помощник фельдшера», инициатором которого был министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. В прошлом году было обучено более тысячи людей для работы в фельдшерско-акушерских пунктах в районах Татарстана. Однако зарплату для новоиспеченных работников выдавали, урезая ее другим работникам больниц», – сообщало издание «Вечерняя Казань».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube