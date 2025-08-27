В Екатеринбурге задержан подозреваемый в насилии над ребенком

В Екатеринбурге был задержан мужчина, который обвиняется в насилии над 10-летней девочкой, сообщили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу. Подозреваемый – 24-летний житель Иркутской области.

По версии следствия, преступление было совершено днём 21 августа на лестничной площадке дома по улице Стачек в Екатеринбурге. По данным СКР, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», максимальное наказание по которой – до 20 лет лишения свободы. Как сообщил глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый – уроженец города Ангарска, ранее судим за кражи, официально нигде не работал. Задержан сотрудниками уголовного розыска в Верхней Пышме. Мужчина дал признательные показания.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

