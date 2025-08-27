Гаишники с помощью ИИ поймали водителя с тремя сотнями штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 33-летнего водителя, накопившего более 300 неоплаченных штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД. Мужчина приобрел автомобиль «Лада» в 2023 году, но не поставил его на регистрационный учет. Поэтому все штрафы, сформированные с камер, поступали прежнему владельцу машины – жителю Пермского края.

Чтобы найти фактического нарушителя, автоинспекторы задействовали специальную программу «Паутина». Искусственный интеллект проанализировал массив данных с камер, идентифицировал человека, постоянно управляющего автомобилем. Также нейросеть вычислила его регулярные маршруты передвижения. Используя эти данные, дорожные полицейские поймали злостного нарушителя на 78-м километре ЕКАД.

При задержании водитель очень удивился, поскольку инспекторы из всего транспортного потока остановили только его автомобиль, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. В отношении мужчины составили протоколы по статьям КоАП РФ, так же он остался без машины – «Ладу» поместили на спецстоянку. Зафиксированные нарушения и накопленный долг по штрафам в размере 300 тысяч рублей инспекторы передали службе судебных приставов для принудительного взыскания.

