Одежду пропавшего ребенка нашли на берегу карьера. Работают водолазы

Одежду пропавшего в Артемовском 8-летнего мальчика нашли на берегу затопленного карьера. Сейчас водоем обследуют водолазы.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, мальчик ушел из дома во вторник, 26 августа. Вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера нашли футболку, джинсы, сланцы мальчика. Карьер обследуют с помощью водолазов.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что в поисках ребенка участвуют сотрудники полиции и волонтёры.

Семья у мальчика – полная, многодетная, кроме него, в ней есть две дочери и один сын. На учете в ПДН семья не состояла.

Артемовский, Елена Владимирова

