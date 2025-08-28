Над Ивдельским трактом сгустился сильный туман

На 93-м километре региональной трассы Серов – Североуральск – Ивдель в районе Североуральска наблюдается значительное ухудшение видимости из-за плотного тумана. Видимость на данном участке составляет менее 100 метров, сообщили в областной ГАИ.

Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, включить противотуманные фары и ближний свет фар, воздержаться от рискованных обгонов и резких маневров.

Североуральск, Елена Владимирова

