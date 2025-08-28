Цветов к 1 сентября привезли вдвое больше: подключились китайцы (ФОТО)

Перед 1 сентября на Урал завезли в два раза больше цветов, чем в прошлом году. В августе таможенники оформили более 400 тонн свежих цветов общей стоимостью более 240 млн рублей. Годом ранее в последний летний месяц в уральский регион прибыло 210 тонн цветочной продукции.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в целом в этом году объем импорта срезанных цветов увеличился по сравнению с прошлым годом на 30%. Основная доля поставок приходится на розы – их привезли более 200 тонн. Второе место по объемам импорта занимают хризантемы – более 110 тонн. Тройку замыкают гвоздики и лилии – по 35 и 4 тонны соответственно. Страны-лидеры по объемам поставок – это Нидерланды, Эквадор и Китай. Причем Китай нарастил активность в этом направлении только в этом году.

«В прошлом году только появились первые импортеры живых цветов из Китая, а в этом году они основательно заняли второе место по объемам ввезенных партий роз, хризантем, зеленых гвоздик, гортензий, декоративных подсолнечников и листьев эвкалипта. В среднем сейчас на Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге приходит ежемесячно две машины. Думаю, что в ближайшее время это число увеличится, поскольку логистически КНР для нас удобнее», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

Ежегодно накануне праздников таможенники фиксируют рост объемов оформления цветочной продукции. Как правило, с 20 августа начинается пиковая неделя. Цветы оформляются в круглосуточном режиме – инспекторы проверяют партии в первоочередном порядке, сверяют количество и ассортимент на соответствие с заявленными в документах данными. Только после этого груз проходит фитосанитарный контроль.

Фото УТУ

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube