Четверг, 28 августа 2025, 09:59 мск

Новости Екатеринбург

Школьникам Екатеринбурга разрешили ездить в транспорте бесплатно

Школьники Екатеринбурга от 7 до 17 лет скоро начнут ездить в городском транспорте бесплатно. Новшество будет распространяться на трамваи, троллейбусы и автобусы. О том, что администрации Екатеринбурга сделано такое предложение, врио губернатора Денис Паслер заявил на сегодняшнем городском педсовете.

В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что инициативу Паслера поддержали, для ее реализации все готово, проект документа разработан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

