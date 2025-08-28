Школьникам Екатеринбурга разрешили ездить в транспорте бесплатно

Школьники Екатеринбурга от 7 до 17 лет скоро начнут ездить в городском транспорте бесплатно. Новшество будет распространяться на трамваи, троллейбусы и автобусы. О том, что администрации Екатеринбурга сделано такое предложение, врио губернатора Денис Паслер заявил на сегодняшнем городском педсовете.

В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что инициативу Паслера поддержали, для ее реализации все готово, проект документа разработан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube