Уральская нейросеть поможет офтальмологам диагностировать опасные патологии

Специалисты Уральского федерального университета запатентовали способ диагностики глазных заболеваний с использованием искусственного интеллекта. Новый метод поможет офтальмологам ставить диагноз по снимкам электроретинографии (ЭРГ).

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, нейросеть позволит врачам-офтальмологам точнее и надежнее идентифицировать такие болезни, как глаукома, диабетическая ретинопатия, дистрофия сетчатки глаза, а также прогнозировать возможное развитие патологий, что способствует более раннему и эффективному вмешательству, заявляют разработчики. Метод проверили на реальных данных пациентов клиник и запатентовали. Исследования поддержало Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

«Мы предложили алгоритм расширенного анализа сигналов ЭРГ взрослых пациентов. Алгоритм анализирует снимки и выявляет заболевания, сопровождающиеся нарушениями сосудистых структур сетчатки зрительного анализатора, в частности колбочковой, палочковой и колбочко-палочковых дистрофий, диабетическую ретинопатию и возрастную молекулярную дегенерацию», – поясняет соавтор разработки, доцент учебно-научного центра «Искусственный интеллект» Михаил Ронкин. Электроретинография – не самый распространенный в клиниках метод. Это тест, в котором сетчатка глаза человека реагирует на вспышки света, вырабатывая электрический сигнал. Сигнал улавливает специальный аппарат и строит график. По этому рисунку врачи ставят диагноз.

ЭРГ – хороший метод для анализа глаза с анатомической точки зрения. Однако графики, которые получают с помощью оборудования для ЭРГ, сложные, а признаки болезней слишком размыты (иногда эффективность не достигает 60 %), что усложняет постановку диагноза. Способ, который предложили исследователи УрФУ, повышает точность графиков до 91 %. Алгоритм обрабатывает снимки ЭРГ несколькими методами: удаляет помехи, вызванные движением глаз, приводит данные к единому формату, преобразуя в вейвлет-скалограммы, понятные для встроенного ИИ, с помощью своей базы данных распознает десятки признаков болезней. В итоге получаются снимки с высокой точностью, по которым врач может поставить диагноз и принять решение о лечении.

«В клиниках более распространены фундус-камеры, которые делают снимки глазного дна. С ними проще работать, но многие болезни по ним детектировать нельзя. По таким снимкам можно только понять, что что-то не так, и отправить пациента на дополнительное обследование. ЭРГ же в классическом варианте может детектировать как минимум 10 распространенных болезней», – констатирует Михаил Ронкин. Сейчас разработчики создают программное обеспечение, которое в дальнейшем планируют адаптировать под российское и зарубежное оборудование. Также специалисты ведут переговоры о внедрении способа в местных клиниках.

Фото УрФУ

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube