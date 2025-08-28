Рано утром в Екатеринбурге разбился байкер: он не заметил строительную яму (ФОТО)

Сегодня около 06:30 утра на улице Смазчиков, 5 погиб 40-летний мотоциклист. Как сообщили в горГАИ, водитель мотоцикла марки Honda упал в строительную яму. Несмотря на то, что на мужчине был шлем и защитная экипировка, он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Известно, что погибший являлся жителем Екатеринбурга, имел 2-летний стаж вождения категории А, к административной ответственности привлекался 16 раз. Сотрудники полиции на месте происшествия проводят необходимые процессуальные действия, включая осмотр места происшествия и транспортного средства. Установление состояния мотоциклиста на момент аварии будет осуществлено по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.

