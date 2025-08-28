Жильцы с помощью депутата добились бюджетного финансирования дворовой площадки

Общественная территория возле ЖК «Калиновский» на Эльмаше официально закреплена за администрацией Орджоникидзевского района. Это означает, что все работы по благоустройству и содержанию участка теперь будут финансироваться из бюджета, а не за счет жителей, как было раньше.

«Два года назад ко мне обратились жители дома №108 на ул. Шефская. Много лет они добивались от районной администрации содержания участка в границах улиц Шефская – Совхозная – Таганская – Фрезеровщиков. Еще застройщиком земля была отнесена к категории ТОП (территории общего пользования) и стала муниципальной, но содержали и благоустраивали ее за свой счет жители жилищного комплекса. При этом дворовой территорией участок сложно назвать: газонами, пешеходными дорожками, детским игровым комплексом пользуются жители всех ближайших домов. Подключился к решению вопроса. Было написано много обращений в районную администрацию и департамент благоустройства города. В итоге обратились к главе Екатеринбурга Алексею Орлову», – рассказал екатеринбургский депутат Алексей Вихарев.

Усилия не прошли даром. На днях постановлением администрации Екатеринбурга общественную территорию возле ЖК разделили на несколько зон и закрепили за Орджоникидзевским районом. В честь этого Алексей Вихарев организовал для жителей «Калиновского» праздник двора, заодно поздравив родителей и их детей с наступающим новым учебным годом.

Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

