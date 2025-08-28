1 сентября в школы Екатеринбурга пойдет 21 тысяча первоклассников

В новом учебном году в школы Екатеринбурга пойдут 210 тысяч детей, 21 тысяча из которых – первоклассники. Об этом заявил на заседании коллегии администрации города заместитель начальника департамента образования Алексей Телегин.

По его словам, все 520 школ города готовы принять учеников с 1 сентября. После капитального ремонта начнут работать две школы, № 87 и 72, и три детских сада. При этом ремонтные работы еще ведутся в школе №69, здании начальных классов школы №52 и трех детсадах. Учеников и воспитанников временно разместят в других учреждениях.

Также на заседании отметили, что из 12 школьных автобусов, работающих в городе, четыре требуют замены. Власти уже подали заявку в областное министерство образования для решения этой проблемы. Всего власти потратили больше 800 миллионов рублей, чтобы подготовить школы к новому учебному году. На эти деньги отремонтировали заборы и освещение, благоустроили территории, провели ремонт, установили новые камеры. Часть средств (262,8 миллиона рублей) потратили на современные системы пожарной сигнализации.

Екатеринбург, Дарья Деменева

