Четверг, 28 августа 2025, 12:18 мск

Новости Екатеринбург

В половине школ Екатеринбурга нет пожарной сигнализации, в трети – системы оповещения

В половине школ Екатеринбурга нет автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, в трети – отсутствуют системы оповещения при пожаре. Об этом заявил на заседании коллегии администрации города заместитель начальника департамента образования Алексей Телегин.

Как уже писал «Новый День», к новому учебному году власти потратили 262 миллиона на современные системы пожарной сигнализации.

Екатеринбург, Дарья Деменева

