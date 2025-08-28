Заканчивается вторая волна зачислений в уральских вузах – где еще ведется прием на бюджет и контракт

В некоторых уральских вузах после основной волны зачислений остались свободные места, на которые сейчас пытаются добрать будущих студентов. Например, у будущих врачей есть последний шанс поступить на бюджет в ординатуру. Подать оригиналы документов об образовании еще можно до 12:00 29 августа. Всего на допнабор выделили 56 мест по направлениям: «Акушерство и гинекология», «Психиатрия», «Кардиология», «Неврология», «Нейрохирургия», «Эндоскопия» и другим медицинским специальностям.

Недобор на бюджетные места был также в УГЛТУ и УрГПУ, но сроки подачи документов уже прошли. В лесотехническом не хватало студентов на направлениях «Получение и переработка материалов на основе природных и синтетических полимеров», «Управление качеством в технологических системах», «Дизайн мебели и изделий из древесины» и «Автоматизация технологических процессов и производств». А в педуниверситете свободные места оставались по программам «Музыкальное образование», «Креативные технологии в индустрии моды и красоты», «Экономика и управление», «Математика и Информатика», «География и Биология».

На сегодняшний момент в несколько вузов Екатеринбурга можно поступить на контрактную форму обучения. Так, в УрФУ прием документов на бакалавриат и специалитет от поступающих по баллам ЕГЭ заканчивается 5 сентября, по вступительным испытаниям – 3 сентября. Подать документы в магистратуру на контракт можно еще до 18 сентября. В УрГУПС прием документов от поступающих по ЕГЭ завершается 29 августа. Также до 10 сентября еще можно поступить в ЕГТИ на программы магистратуры «Практическая режиссура» и «Театр. Музыка. Креативные индустрии».

Екатеринбург, Дарья Деменева

