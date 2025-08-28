За мэрией устанавливают экосистему – сегодня ее озеленят

В преддверии осени в центре Екатеринбурга установят стену с сотней растений. Экосистему разместят за рестораном «Агонь». Как рассказала «Новому Дню» специалист в области ландшафтной архитектуры Юлия Сорокина, уже сегодня озеленят специальные ячейки.

Инициатором создания зеленой зоны выступает ресторатор Кирилл Шлаен. В ресторане «Агонь» подробностями с «Новым Днем» обещали поделиться чуть позже.

Екатеринбург, Дарья Деменева

