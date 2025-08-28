Отец вернулся с СВО и устроил сюрприз сыну (ВИДЕО)

В Екатеринбурге трогательную встречу сняли в спортзале прямо во время тренировки: мужчина приехал с СВО и первым делом пришел к сыну, который не подозревал, что отец уже вернулся с передовой. В разгар занятия по карате Мурад Ахмедов неожиданно увидел своего папу.
Ранее «Новый День» публиковал видео из школы в Артемовском – там боец СВО сделал такой же сюрприз для своей дочки-второклассницы, неожиданно придя к ней прямо во время урока.
Отец вернулся с СВО и устроил сюрприз сыну
Екатеринбург, Елена Сычева
