Отец вернулся с СВО и устроил сюрприз сыну (ВИДЕО)

В Екатеринбурге трогательную встречу сняли в спортзале прямо во время тренировки: мужчина приехал с СВО и первым делом пришел к сыну, который не подозревал, что отец уже вернулся с передовой. В разгар занятия по карате Мурад Ахмедов неожиданно увидел своего папу.

Ранее «Новый День» публиковал видео из школы в Артемовском – там боец СВО сделал такой же сюрприз для своей дочки-второклассницы, неожиданно придя к ней прямо во время урока.

Отец вернулся с СВО и устроил сюрприз сыну

Екатеринбург, Елена Сычева

