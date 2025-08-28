Уральцы жалуются на сбои в работе видеохостинга RUTUBE

Уральцы и жители ряда других регионов России жалуются на сбои в работе видеохостинга Рутуб. В частности, сегодня днем не удается загрузить на сервис видеоролики. «Доходит до 91 процента и все, дальше сбрасывает», – рассказал «Новому Дню» оператор агентства Степан Фатхиев.

Как сообщает система Downdetector, жалобы на Рутуб поступают десятками из Амурской, Московской, Курганской областей и других регионов России.

Екатеринбург, Елена Васильева

