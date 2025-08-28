Альпинист-чемпион объяснил, как умирает мозг на вершинах

Чемпион России по альпинизму Сергей Кофанов в интервью-подкасте Юрия Грибанова рассказал, что происходит с человеческим организмом на экстремальных высотах. «Я разворачивал людей, которым оставалось до вершины Эвереста 200 метров. И это была непростая задача. И мне приходилось манипулировать, мне приходилось физически создавать барьер человеку, который идет наверх. Потому что человек на этой высоте находится в неадекватном состоянии. Любой человек, который попадает в красную зону выше 8000 метров, у него 100% начинается отек мозга. Нет других вариантов, он всегда начинается», – рассказал Кофанов.

По словам альпиниста, от человека к человеку может различаться скорость развития смертельных изменений. «У акклиматизированного человека, у человека, который органически более приспособлен к высотным восхождениям, этот процесс длится чуть дольше. Но если, допустим, ты попал на высоту 5000 метров, как бы ты ни акклиматизировался, ты умрешь через полгода. Организм каждый день умирает на этой высоте. На 6 тысячах ты умрешь через 3 недели. Что бы ты ни делал. На 7 тысячах через 2 недели. На 8 тысячах ты умрешь через 3 дня. Как бы ты ни был акклиматизирован, как бы у тебя ни было большой запас кислорода, организм на этой высоте умирает каждую секунду», – добавил он.

