Бесплатный проезд для школьников может появиться не только в Екатеринбурге, но и других городах области

Вслед за Екатеринбургом бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников может появиться и в других городах региона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на августовском педагогическом совещании работников образования Свердловской области.

Паслер пояснил, что в Екатеринбурге это сделать проще, так как здесь действуют брутто-контракты для перевозчиков. Однако региональные власти понимают, что Екатеринбург – это ещё не вся область. «Такую систему нужно сделать во всех городах, где есть муниципальный транспорт. На ближайшем заседании правительства я дам такое поручение главам муниципальных образований», – заявил врио губернатора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube