«Севильский цирюльник», «Лолита», «Корсы»» – что покажут театры в новом сезоне

«Севильский цирюльник», «Лолита», «Корсы» – самые громкие премьеры, которые представят театры Екатеринбурга в новом творческом сезоне. Какие еще постановки готовят артисты и режиссеры для уральской публики – в нашем обзоре.

Урал Опера балет

114-й сезон театр начнет 29 и 31 августа балетом «Сильфида». В сентябре зрителей ждут недавние премьеры: балеты «Конек-Горбунок» и «Сказки Перро», оперы «Снегурочка», «Черевички» и «Алиса в Зазеркалье».

Главная осенняя премьера – опера «Севильский цирюльник». Спектакль готовит команда, известная екатеринбуржцам по «Дюймовочке»: главный дирижер Константин Чудовский, художественный руководитель оперы Алессандро Биччи, режиссер Надежда Столбова и другие. Показы запланированы на 10, 11, 12 и 30 октября.

Театр драмы

96-й творческий сезон здесь уже начался 14 августа постановкой «Лифт». Из новых спектаклей – документальная драма «Корсы» о жизни женщины во время войны. Ближайшие показы состоятся 29 сентября и 8 октября.

Театр кукол

Кукольники открыли 94-й сезон 8 августа. 25-27 августа на Малой сцене состоялось долгожданное возвращение спектакля «Ромео и Джульетта» в стиле dance macabre. Следующие спектакли запланированы на 15-16 октября.

В числе основных премьер сезона:

10 октября – «Повесть о собаке» по рассказам уральского писателя Бориса Рябинина;

12 декабря – новогодний спектакль «Забытая мечта»;

28 февраля 2026 года – премьера детского спектакля «Африкана»;

30 мая 2026 года завершится сезон премьерой «Аленький цветочек».

ЦСД

Центр современной драматургии открыл 8-й сезон премьерой спектакля «Увидеть Байконур и умереть» по пьесе Натальи Дашевской. Ближайшие показы пройдут 5 и 27 сентября. Главное событие сезона – спектакль-исследование «Лолита» по Набокову в постановке режиссера Антона Бутакова. Зрителей ждут 9, 17 и 30 сентября.

Коляда театр

В 22-ом сезоне труппа «Коляда-театра» планирует показать 8 новых постановок:

Сентябрь – комедия «Сарафанное радио»;

Октябрь – «Рассказы Николая Коляды»;

Ноябрь – «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» по Гоголю и «Шоу картавых и шепелявых»;

Декабрь – сказка «Волшебная лампа Алладина»;

Март 2026 – «Орфей спускается в ад» по пьесе Теннесси Уильямса;

Апрель 2026 – «Две капли Коти»;

Июнь 2026 – драма «Витя-мурзилка».

Театр музыкальной комедии

93-й сезон в Музкомедии стартует в октябре, после гастролей в Уфе, Челябинске и Иркутске. Начнется он с мюзикла «Алые паруса» 5 октября. А осенью артисты покажут несколько премьерных показов прошлого года: музыкальные комедии «Любовь и голуби» и «Женитьба гусара», мюзиклы «Тайна третьей планеты» и «Колдунья», спектакль «Переполох в курятнике».

Камерный театр

В августе-сентябре в театре пройдут премьеры прошлого года: «Степкина любовь», «Звездопад» и «Ермаковы лебеди». 15 и 16 сентября запланированы два спектакля от Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского – «Рабство мужей» и «Ветер в тополях». А с 24 сентября стартует фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой», куда приедут со своими постановками труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Петропавловска-Камчатского, Саратова, Нижнего Новгорода, а также из Армении.

Екатеринбург, Дарья Деменева

