В промзоне на Вторчермете сгорел мебельный склад

Сегодня утром в промышленной зоне на улице Окружной в Екатеринбурге случился пожар. По данным МЧС, горели мебель и текстиль на первом этаже двухэтажного склада. Площадь возгорания составила 200 кв.м.

На месте происшествия работали 12 пожарных машин и 33 сотрудника МЧС. Пожарным удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения. К 11:00 открытое горение было потушено. По предварительной информации МЧС, пострадавших в ЧП нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube