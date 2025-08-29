Соцработницу, которая усыпляла и обворовывала пенсионерок, отправили в колонию на 5 лет

Сегодня Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении социального работника ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ольги Савельевой, которая усыпляла и обворовывала пожилых людей. Она получила 5 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Женщина признана виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья» и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», – отметили в региональной прокуратуре.

В октябре 2021 года Савельева пришла в квартиру к 61-летней женщине, усыпила ее и украла более 50 тысяч рублей. Затем она направилась в квартиру 85-летней пенсионерки-инвалида, попросила ее принести стакан воды, а сама в это время похитила более 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

