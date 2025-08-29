Теперь официально: власти Екатеринбурга ввели бесплатный проезд для школьников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении бесплатного проезда для школьников в автобусах, трамваях и троллейбусах. Социальная мера предоставляется детям от 7 до 18 лет включительно, которые учатся в школе или среднем специальном учебном заведении.

Чтобы подтвердить право на бесплатный проезд, подростку необходимо предъявить справку из образовательной организации, студенческий билет или электронную карту учащегося. В бумажных документах должны быть указаны имя и фамилия обучающегося, подпись и печать образовательной организации, дата выдачи и срок действия документа.

Еще одним постановлением градоначальник закрепил новую стоимость школьного проездного в метро – 200 рублей на месяц поездок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

