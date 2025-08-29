Карелия, Дагестан, Иркутск – где екатеринбуржцам отдохнуть бюджетно в сентябре

Екатеринбуржцы могут рассчитывать на бюджетный отдых в Красноярском крае, Дагестане, Иркутской и Астраханской областях, а также в Карелии. Неделя отпуска в сентябре на двоих в этих регионах обойдется до 90 тысяч рублей.

Так, отдохнуть в Красноярском крае можно всего за 62 тысячи. В эту сумму входят перелет и проживание в отеле. Путешествие на поезде будет стоить на 4 тысячи дешевле. Как отмечают в сервисе «Туту.ру», в Красноярске туристы могут полетать на зиплайне в «Бобровом логе» или заняться столбизмом – подняться по скалам без страховки в национальном парке «Столбы».

Слетать в Дагестан екатеринбуржцы смогут в среднем за 71 тысячу. В сентябре там можно погулять по бархану Сары-Кум и отправиться в Сулакский каньон.

Путешествие в Иркутскую область обойдется примерно в 74 тысячи. Туристы смогут посмотреть на теплое целебное озеро Шара-Нур на острове Ольхон, а также подняться к ледяному Чертову озеру на перевале Чертовы Ворота. Неделя в Астраханской области будет стоить 82 тысячи на двоих. Для отдыхающих здесь доступны гонки на багги по барханам, сплавы на сапбордах и прогулки по старинной Астрахани.

Еще одно бюджетное направление для отдыха – Карелия. Проживание и перелет обойдутся в 89 тысяч рублей. Там путешественники смогут отправиться в мраморный каньон в парке «Рускеала» или погулять в национальном парке «Паанаярви».

Екатеринбург, Дарья Деменева

