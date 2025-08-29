Студенты вузов до 18 лет тоже могут рассчитывать на бесплатный проезд в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня подписал постановление о введении бесплатного проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах для учащихся от 7 до 18 лет включительно. Однако в документе ничего не сказано про студентов высших учебных заведений, которым нет 18 лет, особенно первокурсникам. Как пояснили в мэрии «Новому Дню», они тоже имеют право на льготу.

«Если человеку до 18 лет, и он учится хоть где-то, то он ездит бесплатно», – сказали в пресс-службе администрации.

Как уже писал «Новый День», чтобы подтвердить право на бесплатный проезд, подростку необходимо предъявить справку из образовательной организации, студенческий билет или электронную карту учащегося. В бумажных документах должны быть указаны имя и фамилия обучающегося, подпись и печать образовательной организации, дата выдачи и срок действия документа.

Еще одним постановлением градоначальник закрепил новую стоимость школьного проездного в метро – 200 рублей на месяц поездок.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube