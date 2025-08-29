Областной суд смягчил приговор домашнему тирану, устроившему стрельбу в подъезде

Свердловский областной суд изменил приговор жителю Каменска-Уральского Максиму Мальмину, который терроризировал бывших жен и прославился неадекватными выходками. Мужчина был задержан 21 сентября 2023 года в доме по улице Алюминиевой, после того как он устроил стрельбу в подъезде. Он с оружием в руках ломился в дверь квартиры бывшей супруги, до этого абьюзер несколько месяцев избивал женщину и угрожал ей убийством. После приезда полиции Мальмин четыре часа держал подъезд в осаде, угрожая убить себя и бывшую жену. Во время штурма сотрудники Росгвардии ранили его в ногу.

В суде Мальмин отрицал, что истязал свою супругу и пояснил, что в подъезд ее дома приехал с оружием, чтобы совершить суицид. Красногорский районный суд признал его виновным ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), в пяти эпизодах по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 222 УК РФ (ношение огнестрельного оружия). Домашнего тирана приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный и его адвокат обжаловали решение суда, также апелляция поступила от прокуратуры. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил судебный акт. По двум составам преступления «Угроза убийством» истек срок привлечения к уголовной ответственности, на этом основании итоговое наказание было снижено на 2 месяца. Мальмин проведет в колонии 6 лет и 10 месяцев, сообщили в пресс-службе областного суда.

По данным СМИ, от осужденного пострадали как минимум пять женщин. Предыдущую жену он пытался задушить сразу после свадьбы и сжег ее частный дом

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube